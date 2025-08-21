В МВД рассказали, могут ли наказать за обучение в Йельском университете

Отмечается, что главным управлением по противодействию экстремизму МВД России в ходе проведенной проверки структурных подразделений Йельского университета и учрежденных им некоммерческих организаций, действующих на территории РФ, не выявлено, международное сотрудничество в сфере высшего образования с данной организацией не осуществляется.