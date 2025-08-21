В МВД рассказали, могут ли наказать за обучение в Йельском университете

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Прохождение обучения в Йельском университете до признания его деятельности нежелательной на территории России исключает возможность привлечения к ответственности, говорится в ответе МВД на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Генеральная прокуратура признала деятельность американского Yale University нежелательной в России. По информации Генпрокуратуры, деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности России, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране.
«Обозначенные в обращении граждане проходили обучение в указанном университете до признания его деятельности нежелательной, что исключает возможность их привлечения к предусмотренной законом ответственности», — сказано в документе за подписью замглавы ведомства Андрея Храпова.
Отмечается, что главным управлением по противодействию экстремизму МВД России в ходе проведенной проверки структурных подразделений Йельского университета и учрежденных им некоммерческих организаций, действующих на территории РФ, не выявлено, международное сотрудничество в сфере высшего образования с данной организацией не осуществляется.
«Для рассмотрения вопроса об ограничении доступа к информационным ресурсам “Йельского Университета” по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 15.3 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, соответствующий материал 31 июля 2025 года направлен в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», — говорится в документе.