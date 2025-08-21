Судебные приставы не смогли взыскать долг по коммуналке с Дмитрия Дюжева

Исполнительные документы были направлены мировым судьёй Астрахани после фиксации нарушения сроков оплаты коммунальных услуг артистом. Однако производство было прекращено из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества согласно пункту 3 части 1 статьи 46 закона «Об исполнительном производстве».