Судебные приставы не смогли взыскать долг по коммуналке с Дмитрия Дюжева

Судебные приставы столкнулись с невозможностью взыскания задолженности по коммунальным платежам с заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева. Сумма долга превысила 21 тысячу рублей за неуплату газа, тепловой и электроэнергии, сообщает ТАСС.

Исполнительные документы были направлены мировым судьёй Астрахани после фиксации нарушения сроков оплаты коммунальных услуг артистом. Однако производство было прекращено из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества согласно пункту 3 части 1 статьи 46 закона «Об исполнительном производстве».

Дмитрий Дюжев получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Жмурки», «Остров» и сериале «Бригада». В 2018 году он был удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации.