Помещения муниципальных аптек в Новосибирске продают за 300 млн

По информации сервиса 2ГИС, в этих помещениях прежде функционировали аптечные пункты, принадлежавшие муниципальной «Новосибирской аптечной сети». В настоящее время данные об этих филиалах отсутствуют в справочнике, что может свидетельствовать об их окончательном закрытии или временном прекращении работы.