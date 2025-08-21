Ричмонд
Помещения муниципальных аптек в Новосибирске продают за 300 млн

Информация о лотах появилась на портале торгов.

Администрация Новосибирска объявила о продаже восьми объектов недвижимости, в которых ранее располагались муниципальные аптеки. Общая оценочная стоимость выставленных на торги помещений составляет приблизительно 300 миллионов рублей. Информация о предстоящих аукционах опубликована на специализированном торговом портале.

Площадь предлагаемых к приобретению объектов колеблется от 93 до 390 квадратных метров, а начальная цена каждого лота находится в диапазоне от 7 до 36 миллионов рублей.

Минимальная сумма, которую планирует получить городская администрация от реализации данного имущества, составляет 161 миллион рублей.

По информации сервиса 2ГИС, в этих помещениях прежде функционировали аптечные пункты, принадлежавшие муниципальной «Новосибирской аптечной сети». В настоящее время данные об этих филиалах отсутствуют в справочнике, что может свидетельствовать об их окончательном закрытии или временном прекращении работы.

Решение о приватизации было принято городским Советом депутатов в декабре 2024 года. Продажа осуществляется в соответствии с планом приватизации муниципального имущества на 2025 год, что подтверждается конкурсной документацией.