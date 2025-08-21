Церковный праздник 21 августа 2025 года: традиции и народные приметы, запреты

21 августа 2025 года православный мир продолжает праздновать великий праздник — Преображение Господне, который отмечался накануне, 19 августа. Этот период называется попразднством — временем, когда Церковь продолжает прославлять смысл и чудеса вчерашнего события.
Что значит Попразднство?
Попразднство — это не просто «продолжение» праздника. Это дни, в которые на богослужениях звучат молитвы и песнопения, посвященные прошедшему великому событию. Церковь призывает верующих глубже осмыслить духовный смысл Преображения Христа на горе Фавор, которое символизирует преображение человеческой души через веру.
Народные традиции и название дня.
В народном календаре 21 августа часто называли «Мирон Ветрогон» (в память о мученике Мироне, чья память также приходится на этот день по старому стилю). С этим днем было связано несколько традиций:
Окончание уборки урожая: К этому дню старались завершить жатву. Считалось, что после Преображения погода начинает меняться, учащаются дожди, что может погубить неубранный хлеб.
Проводы лета: Наблюдая за изменениями в природе, люди говорили: «На Мирона не ищи в поле зерна». Это был рубеж, знаменующий переход от лета к осени.
Заготовки на зиму: Продолжалось активное консервирование урожая, особенно яблок, которые были освящены в праздник Преображения (отсюда и народное название Яблочный Спас).
Главные приметы на 21 августа.
Наблюдения за природой в этот день складывались в приметы, которые помогали предсказать погоду на ближайшее будущее:
Ветрено: Если на Мирона дует сильный ветер — жди ветреную и ненастную осень.
Иней: Утренний иней на траве сулил хороший урожай озимых на следующий год.
Туман и роса: Густой туман и обильная роса с утра предсказывали дождливую погоду.
Птицы: Если журавли уже начали собираться в стаи для отлета на юг — зима придет рано и будет холодной. Что можно и что нельзя делать в этот день?
Что не запрещено:
Работать: В отличие от самого дня праздника, в попразднство уже не было строгого запрета на физический труд, особенно связанный с заготовкой урожая и домашними хлопотами.
Продолжать заготовки: Консервировать овощи и фрукты, делать варенье, сушить грибы и ягоды считалось богоугодным делом.
Убирать в доме: Привести хозяйство в порядок после праздника.
От чего стоит воздержаться:
Ссориться и сквернословить: Как и в любой церковный день, важно сохранять мир в душе и с окружающими, не поддаваться гневу и раздражению.
Устраивать шумные гулянья: Этот день несет в себе более спокойный, созерцательный характер. Шумные застолья и празднества неуместны.
Заниматься «черной» работой: Работа на земле (копание, строительство) и тяжелый физический труд, если в нем нет острой необходимости, лучше отложить.
Быть жадным: Традиционно продолжали делиться освященными яблоками и другими дарами природы с нуждающимися, соседями и близкими.
21 августа — это день, когда лето постепенно сдает свои позиции осени. Это время подведения первых итогов, благодарности Богу за урожай и тихой, спокойной подготовки к грядущим холодам.