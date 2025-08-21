Ричмонд
Приставы не смогли взыскать с актёра Дюжева долги за коммуналку

Приставы нашли у Дюжева задолженность по коммуналке, но не смогли их взыскать.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы не смогли взыскать с заслуженного артиста РФ Дмитрия Дюжева задолженность за коммунальные услуги в размере 21 тысячи рублей. Соответствующая информация содержится в материалах судебного дела и иных документах, доступ к которым получило ТАСС.

Основанием для возбуждения исполнительного производства послужили материалы, поступившие от мирового судьи Астрахани, где был зафиксирован факт несвоевременной оплаты ответчиком коммунальных услуг (газ, теплоснабжение, электроэнергия) с образовавшимся долгом более 21 тысячи рублей.

Прекращение исполнительного производства осуществлено в соответствии с нормами процессуального законодательства (п. 3 ч. 1 ст. 46) по причине отсутствия фактической возможности установить местонахождение должника.

Ранее KP.RU сообщал, что Дюжев был оштрафован на 10 тысяч рублей за уклонение от исполнения административного наказания.