Приставы не смогли взыскать с актёра Дюжева долги за коммуналку

Судебные приставы не смогли взыскать с заслуженного артиста РФ Дмитрия Дюжева задолженность за коммунальные услуги в размере 21 тысячи рублей. Соответствующая информация содержится в материалах судебного дела и иных документах, доступ к которым получило ТАСС.