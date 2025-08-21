Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракета с символикой ВЭФ-2025 стартовала с космодрома Байконур

Комплекс вывел на полярную орбиту медико-биологическую лабораторию.

Источник: Роскосмос

С космодрома Байконур запущена ракета-носитель «Союз-2.1б», которая вывела на полярную орбиту космический аппарат «Бион-М» № 2 — медико-биологическую лабораторию. На корпус ракеты нанесён логотип десятого, юбилейного Восточного экономического форума, который состоится 3—6 сентября во Владивостоке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Запуск ракеты с символикой юбилейного Восточного экономического форума — знаковое событие, подчеркивающее роль ВЭФ как стратегической площадки для развития Дальнего Востока и укрепления международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметили в организационном комитете ВЭФ.

— Сильную и независимую Россию невозможно представить без космонавтики. На Дальнем Востоке, в Амурской области, создается один из самых амбициозных и масштабных проектов в истории — космодром Восточный. Продолжаются запуски российских ракет-носителей с космодрома Байконур. И сегодня стартовала ракета-носитель, брендированная в честь ВЭФ-2025. Убежден, наша страна будет двигаться вперед в своем технологическом развитии. Поручение президента России Владимира Владимировича Путина об опережающем развитии Дальнего Востока будет выполняться в полном объеме, что позволит стимулировать экономику и улучшить качество жизни наших граждан, — сказал заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Ракета-носитель вывела на полярную орбиту космический аппарат «Бион-М» № 2 — медико-биологическую лабораторию. В результате будут изучены некоторые аспекты воздействия условий полярной орбиты, близких к условиям дальнего космоса.

Узнать больше по теме
Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
Читать дальше