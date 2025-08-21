Ракета с символикой ВЭФ-2025 стартовала с космодрома Байконур

С космодрома Байконур запущена ракета-носитель «Союз-2.1б», которая вывела на полярную орбиту космический аппарат «Бион-М» № 2 — медико-биологическую лабораторию. На корпус ракеты нанесён логотип десятого, юбилейного Восточного экономического форума, который состоится
Запуск ракеты с символикой юбилейного Восточного экономического форума — знаковое событие, подчеркивающее роль ВЭФ как стратегической площадки для развития Дальнего Востока и укрепления международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметили в организационном комитете ВЭФ.
— Сильную и независимую Россию невозможно представить без космонавтики. На Дальнем Востоке, в Амурской области, создается один из самых амбициозных и масштабных проектов в истории — космодром Восточный. Продолжаются запуски российских ракет-носителей с космодрома Байконур. И сегодня стартовала ракета-носитель, брендированная в честь ВЭФ-2025. Убежден, наша страна будет двигаться вперед в своем технологическом развитии. Поручение президента России Владимира Владимировича Путина об опережающем развитии Дальнего Востока будет выполняться в полном объеме, что позволит стимулировать экономику и улучшить качество жизни наших граждан, — сказал заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Ракета-носитель вывела на полярную орбиту космический аппарат «Бион-М» № 2 — медико-биологическую лабораторию. В результате будут изучены некоторые аспекты воздействия условий полярной орбиты, близких к условиям дальнего космоса.