Поэт Энтин рассказал о полученном в 90-х астрономическом гонораре

Поэт Юрий Энтин, автор стихов более 600 песен, среди которых «Ничего на свете лучше нету», «Чунга-Чанга», «Антошка», «Расскажи, Снегурочка, где была?», «Луч солнца золотого», «Крылатые качели», «Прекрасное далёко», 21 августа отмечает 90-летний юбилей.
Накануне в эксклюзивном интервью aif.ru мэтр рассказал, как смог пережить непростые годы после развала СССР.
По словам поэта, в 1990-е совсем перестали платить авторские. «Спасло меня, что одна южнокорейская фирма решила внедрить в нашей стране караоке. Они изучили, какие песни чаще всего поют люди разных возрастов в России. Неожиданно выяснилось, что у меня таких песен больше, чем у всех остальных авторов, — рассказывает Юрий Сергеевич aif. ru. — Фирма выплатила мне астрономический по тем временам гонорар. На эти деньги моя семья и прожила “беспесенные” 1990-е».
Поэт считает, что последняя популярная детская песня прозвучала в 1984 году. И это — «Прекрасное далёко».
«А вскоре мои главные заказчики — “Союзмультфильм” и Киностудия им. Горького — фактически перестали существовать, — говорит Энтин. — Но я продолжаю работать. Уже в XXI веке мы только с Давидом Тухмановым сочинили больше 100 новых детских песен. Только вот до широкой публики им приходится пробивать себе дорогу окольными путями».