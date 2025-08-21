Поэт Энтин рассказал о полученном в 90-х астрономическом гонораре

По словам поэта, в 1990-е совсем перестали платить авторские. «Спасло меня, что одна южнокорейская фирма решила внедрить в нашей стране караоке. Они изучили, какие песни чаще всего поют люди разных возрастов в России. Неожиданно выяснилось, что у меня таких песен больше, чем у всех остальных авторов, — рассказывает Юрий Сергеевич aif. ru. — Фирма выплатила мне астрономический по тем временам гонорар. На эти деньги моя семья и прожила “беспесенные” 1990-е».