Первая женщина-капитан атомного ледокола Старовойтова: Это величайшее доверие

Марина начала свою карьеру на атомоходе «Советский Союз», где работала дневальной, а затем перешла на торговые суда для получения опыта и учёбы. После завершения обучения она вернулась в атомный ледокольный флот и постепенно продвигалась по карьерной лестнице, став старшим помощником капитана. С «Ямалом» у Старовойтовой связаны особые воспоминания — именно здесь она начинала свой путь в роли старпома, а теперь стала капитаном.