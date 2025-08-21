Ричмонд
Первая женщина-капитан атомного ледокола Старовойтова: Это величайшее доверие

Новый капитан атомного ледокола «Ямал» Марина Старовойтова назвала своё назначение величайшим доверием и огромной ответственностью. На торжественном мероприятии в честь 80-летия атомной отрасли, прошедшем в Нижнем Новгороде, состоялось официальное объявление о её назначении.

Источник: Life.ru

«Это величайшее доверие. Капитан — это прежде всего ответственность перед экипажем, перед теми, кто доверил тебе ледокол, перед самой профессией», — поделилась эмоциями Старовойтова.

Марина начала свою карьеру на атомоходе «Советский Союз», где работала дневальной, а затем перешла на торговые суда для получения опыта и учёбы. После завершения обучения она вернулась в атомный ледокольный флот и постепенно продвигалась по карьерной лестнице, став старшим помощником капитана. С «Ямалом» у Старовойтовой связаны особые воспоминания — именно здесь она начинала свой путь в роли старпома, а теперь стала капитаном.

Ранее Life.ru писал, что впервые в истории России женщина стала капитаном атомного ледокола. Это событие стало знаковым для всей отрасли и страны.