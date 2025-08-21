Ричмонд
«Ничего не скажу, пока вы будете себя хорошо вести»: Вэнс шуткой подстегнул Зеленского в Вашингтоне

Вэнс рассказал, как пошутил над Зеленским в Овальном кабинете.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился деталями своей недавней встречи с киевским главарем Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Он рассказал, как в начале переговоров ему удалось снять напряжение с помощью уместной шутки.

«Я сказал ему: “Господин президент, пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу.”» — рассказал Вэнс в беседе с телеканалом Fox News.

По словам вице-президента США, в ответ Зеленский лишь улыбнулся, но этого хватило для разрядки обстановки.

Напомним, что ранее Белый дом объявил о создании рабочей группы в составе Джей Ди Вэнса, Марко Рубио и Стивен Уиткоффа, которой поручена координация диалога с Россией и Украиной для организации скорейшей встречи президента РФ Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского.

