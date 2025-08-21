Ричмонд
Судебные приставы не смогли взыскать долги с Дмитрия Дюжева за коммуналку

Судебные приставы не смогли получить задолженность по коммунальным платежам в размере 21 тысячи рублей с заслуженного артиста РФ Дмитрия Дюжева. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Life.ru

В соответствии с данными мирового судьи Астрахани, актёр не выполнил обязательства по оплате платежей за газ, тепло и электроэнергию. Сумма долга превышает 21 тысячу рублей, и на основании поступивших материалов было открыто исполнительное производство.

Однако из-за сложности в установлении местонахождения должника, а также невозможности получить сведения о принадлежащем ему имуществе и наличных средствах, исполнительные производства были прекращены согласно пункту 3 части 1 статьи 46 закона «Об исполнительном производстве».

Дмитрий Дюжев стал известен благодаря ролям в фильмах «Жмурки», «Остров», «Мне не больно», а также в популярном телесериале «Бригада». В 2018 году он был удостоен звания заслуженного артиста РФ.

Ранее Life.ru писал, что с Тимати повторно взыскали долг за коммуналку. Иск к артисту подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.