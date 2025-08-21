Роспотребнадзор проверил молочку в новосибирских магазинах

198 торговых точек проверили за шесть месяцев.
С начала текущего года работники Роспотребнадзора осуществили 167 инспекционных выездов в магазины и на рынки Новосибирской области, реализующие молочные товары. По информации ведомства, за первое полугодие было инспектировано 198 торговых мест.
«Для анализа на соответствие обязательным требованиям было взято 1789 образцов молока и молочной продукции. Образцов, не отвечающих санитарно-химическим и радиологическим нормам, в обороте обнаружено не было», — заявили в Роспотребнадзоре.
Вместе с тем, зафиксированы отдельные случаи несоблюдения гигиенических стандартов. В связи с этим, было конфисковано 9 партий молочной продукции, общий вес которых составил 1948 килограммов.