Администрация Иркутска опубликовала двадцать первую серию проекта «ПроИркутск»

— Изначально это была усадьба вдовы крестьянина Жидкова. Файнберг приобрел здание, которое в 1879 году сгорело в пожаре. После этого предприниматель решил построить на этом месте капитальный каменный дом. Однако в нем семья не жила, а почему, вы узнаете от Антона Жукова, — поделились в городской администрации.