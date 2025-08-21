Ричмонд
Администрация Иркутска опубликовала двадцать первую серию проекта «ПроИркутск»

Двадцать первым гидом проекта стал главный архитектор Иркутска Антон Жуков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В столице Приангарья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.

Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.

Двадцать первым гидом проекта стал главный архитектор Иркутска Антон Жуков. В своей серии, которая вышла 21 августа, он рассказал о доме Файнберга, который находится на улице Халтурина.

— Изначально это была усадьба вдовы крестьянина Жидкова. Файнберг приобрел здание, которое в 1879 году сгорело в пожаре. После этого предприниматель решил построить на этом месте капитальный каменный дом. Однако в нем семья не жила, а почему, вы узнаете от Антона Жукова, — поделились в городской администрации.

Двадцать вторая серия проекта выйдет уже завтра и продолжит знакомить зрителей с историей Иркутска.