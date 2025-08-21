Ричмонд
У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,5

Эпицентр подземных толчков находился в 74 км юго-восточнее села Малокурильское.

Источник: Аргументы и факты

Подземные толчки магнитудой 4,5 зарегистрированы возле побережья Курильских островов, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

«Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане в 08:25 (00:25 мск) 21 августа», — уточнила она в беседе с РИА Новости.

Эпицентр сейсмособытия находился в 74 км юго-восточнее села Малокурильское (остров Шикотан), очаг — залегал на глубине 41 км. Угроза цунами не объявлялась.

Отмечается, что жители островов Кунашир и Шикотан могли ощутить подземные толчки интенсивностью два-три балла.

Напомним, ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3, которое произошло на Камчатке 21 августа. Его эпицентр располагался в 82 км от Петропавловска-Камчатского.