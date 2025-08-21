В России могут «затормозить» весь прокат электросамокатов: вот что предложили в Госдуме

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к министру транспорта России Андрею Никитину с официальным предложением о полном запрете аренды электросамокатов на территории страны. Копия соответствующего письма находится в распоряжении редакции ТАСС.
«Для системного решения проблемы и предотвращения дальнейшего роста травматизма и смертности пешеходов необходимо ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории Российской Федерации», — следует из текста документа.
Политик подчеркнул, что электросамокаты представляют собой непосредственную опасность для граждан в условиях недостаточной инфраструктуры и отсутствия четких правил использования, особенно когда их арендуют неподготовленные люди.
По оценке депутата, в нормативно-правовом поле РФ отсутствуют эффективные механизмы регулирования эксплуатации средств индивидуальной мобильности.
По мнению Миронова, мера снизит количество инцидентов, поскольку устранит главный канал доступа к электросамокатам для людей без опыта и подготовки.
Накануне в Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в РФ.