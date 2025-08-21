Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут «затормозить» весь прокат электросамокатов: вот что предложили в Госдуме

В Госдуме хотят полностью запретить прокат электросамокатов.

Источник: Комсомольская правда

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к министру транспорта России Андрею Никитину с официальным предложением о полном запрете аренды электросамокатов на территории страны. Копия соответствующего письма находится в распоряжении редакции ТАСС.

«Для системного решения проблемы и предотвращения дальнейшего роста травматизма и смертности пешеходов необходимо ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории Российской Федерации», — следует из текста документа.

Политик подчеркнул, что электросамокаты представляют собой непосредственную опасность для граждан в условиях недостаточной инфраструктуры и отсутствия четких правил использования, особенно когда их арендуют неподготовленные люди.

По оценке депутата, в нормативно-правовом поле РФ отсутствуют эффективные механизмы регулирования эксплуатации средств индивидуальной мобильности.

По мнению Миронова, мера снизит количество инцидентов, поскольку устранит главный канал доступа к электросамокатам для людей без опыта и подготовки.

Накануне в Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в РФ.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше