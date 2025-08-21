Ричмонд
40 миллионов рублей требуют от экс-концессионера новосибирских школ

Иск принят судом к производству, очередное заседание состоится 23 сентября.

Компания «Школа на Николая Сотникова» судится с бывшим совладельцем Отто Сопроненко на 40,17 млн рублей. В деле также фигурируют ГУ МВД по Новосибирской области и представитель Сопроненко.

Иск связан с недостроенными школами, которые должны были быть сданы к концу 2023 года, но готовы лишь на 22%. Здания планируют снести из-за нарушений.

В январе «Школа на Николая Сотникова» перешла под контроль структур, связанных с региональными властями. В мае 2024 года Сопроненко был арестован по подозрению в мошенничестве на 3,1 млрд рублей бюджетных средств.

В декабре прошлого года счета компании были арестованы, но в августе арест с большей части имущества сняли.