Гастрономические и культурные события ждут жителей и гостей Хабаровского края

В Хабаровском крае в ближайшие дни пройдут гастрономические, спортивные и познавательные мероприятия для жителей и туристов. Организаторы подготовили программу, которая позволит интересно провести время и узнать больше о культуре и истории региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В поселке Дормидонтовка Вяземского района 24 августа состоится «Фестиваль варенья» (0+). Гостей ждет ярмарка местных продуктов, дегустация блюд, концертная программа и изготовление варенья на костре. Для жителей Хабаровска предусмотрен трансфер на фестиваль и обратно.
Любители активного отдыха смогут принять участие во Всероссийской спортивно-патриотической эстафете «От Победы к Победе!» (0+). Сбор участников запланирован на стадионе имени Ленина 24 августа в 16:20.
23 августа в музее истории Хабаровска пройдет лекция (14+) об амулетах славян и финно-угров, а также об украшениях, служивших оберегами.
Для желающих увидеть необычные уголки региона организована экскурсия по сопкам Хехцира (9+) с элементами трекинга. В ходе поездки можно снять видеоролик до восьми минут для конкурса «Дальний Восток — Земля приключений». Главный приз — три миллиона рублей. Работы принимаются до 15 января на сайте путешественникдв.рф. Номинации: «Водное путешествие», «Пешее путешествие», «Зимнее путешествие», «Арктическое путешествие».
Также в Хабаровске пройдут пешеходные экскурсии «Утро. Улица. Винил» (12+) с культурологом и экскурсоводом. Участники узнают факты об истории города, его знаменитых жителях и гостях.