Гастрономические и культурные события ждут жителей и гостей Хабаровского края

В Хабаровском крае в ближайшие дни пройдут гастрономические, спортивные и познавательные мероприятия для жителей и туристов. Организаторы подготовили программу, которая позволит интересно провести время и узнать больше о культуре и истории региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.