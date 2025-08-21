В Челябинске в августе отменят два поезда

Отмена поездов случится 26 и 28 августа. С расписания снимут пригородный поезд № 6901 Челябинск — Верхний Уфалей, который должен был выходить из областного центра 8 часов 22 минуты (время местное). Также отменен поезд в обратном направлении — № 6904 Верхний Уфалей — Челябинск. Он должен был выходить на маршрут в 14 часов 41 минуту.
Отметим, что из-за ремонта путей в августе изменится расписание еще у одного поезда, курсирующего между городами Челябинской области. 21, 22 и 23 августа поезд № 6015 Челябинск — Миасс будет отправляться на 35 минут позже обычного — в 12:01.