В Челябинске в августе отменят два поезда

Ремонт путей на железной дороге заставляет снять с маршрутов два пригородных поезда, которые связывали Челябинск и Верхний Уфалей.

Источник: Агентство «Москва»

Отмена поездов случится 26 и 28 августа. С расписания снимут пригородный поезд № 6901 Челябинск — Верхний Уфалей, который должен был выходить из областного центра 8 часов 22 минуты (время местное). Также отменен поезд в обратном направлении — № 6904 Верхний Уфалей — Челябинск. Он должен был выходить на маршрут в 14 часов 41 минуту.

Отметим, что из-за ремонта путей в августе изменится расписание еще у одного поезда, курсирующего между городами Челябинской области. 21, 22 и 23 августа поезд № 6015 Челябинск — Миасс будет отправляться на 35 минут позже обычного — в 12:01.