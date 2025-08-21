Первая игра «Сибири» в Кубке Блинова-2025 завершилась поражением

В Омске на «G-Drive Арене» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Виктора Блинова. Новосибирская «Сибирь» встречалась с местным «Авангардом» и уступила хозяевам льда со счётом 2:3 в овертайме.
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после игры отметил, что команда провела матч неровно. По его словам, в первом периоде соперник был быстрее и активнее, новосибирцы уступали в движении и борьбе. Во втором «появилось своё движение».
«Это летний хоккей, и ошибок пока много, но были и положительные моменты, особенно в игре без шайбы. В некоторых эпизодах действовали грамотно и контролировали соперника. Есть над чем работать, будем исправлять», — сказал Епанчинцев.
Следующий матч «Сибирь» проведёт 21 августа против «Локомотива» в рамках Кубка Блинова.