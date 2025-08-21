Россиян предупредили об опасности перекусов по ночам

Многие считают, что перекусить по ночам — обычное дело. Но регулярные «ночные дожоры» могут указывать на серьезное расстройство — синдром ночной еды. При этом человек просыпается среди ночи из-за проблем со сном и не может снова уснуть, пока не поест. Об этом KP.RU рассказала психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук, специалист в области эндокринной психосоматики НМИЦ эндокринологии Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук.
— В норме люди не должны есть ночью. Поэтому любой прием пищи в это время считается отклонением. Главные признаки болезни: человек просыпается ночью и ест, делая это регулярно — не менее двух раз в неделю, — пояснила медик.
Чаще всего синдром ночной еды встречается у людей 20−40 лет, но может проявляться и у подростков, и даже у детей. При этом многие не воспринимают такое поведение как проблему и годами живут с этим нарушением.
По словам специалиста, от синдрома ночной еды страдает около 1,5% населения. Это даже больше, чем количество людей с анорексией или булимией. Врач подчеркнула, что такие расстройства требуют внимания, ведь они могут привести к хроническим болезням и серьезно снижать качество жизни.