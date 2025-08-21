В метро Новосибирска появилась выставка об истории геноцида населения СССР

Экспозиция «Без срока давности. Нацизм и неонацизм: исторические параллели» представляет документы, исторические фотографии.
В новосибирском метрополитене, в переходе, соединяющем станции «Красный проспект» и «Сибирская», начала работу выставка, рассказывающая о геноциде советских граждан в период Великой Отечественной войны. Информация об этом была предоставлена пресс-службой метро.
Выставка под названием «Без срока давности. Нацизм и неонацизм: исторические параллели» демонстрирует документы, фотоматериалы и свидетельства, подтверждающие исторические события.
— Значительный акцент сделан на современных формах неонацизма, а также на сопоставлении исторических событий прошлого с этой идеологией, — отмечается в официальном сообщении.
Посетить выставку может любой желающий.