Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В метро Новосибирска появилась выставка об истории геноцида населения СССР

Экспозиция «Без срока давности. Нацизм и неонацизм: исторические параллели» представляет документы, исторические фотографии.

Экспозиция «Без срока давности. Нацизм и неонацизм: исторические параллели» представляет документы, исторические фотографии.

В новосибирском метрополитене, в переходе, соединяющем станции «Красный проспект» и «Сибирская», начала работу выставка, рассказывающая о геноциде советских граждан в период Великой Отечественной войны. Информация об этом была предоставлена пресс-службой метро.

Выставка под названием «Без срока давности. Нацизм и неонацизм: исторические параллели» демонстрирует документы, фотоматериалы и свидетельства, подтверждающие исторические события.

— Значительный акцент сделан на современных формах неонацизма, а также на сопоставлении исторических событий прошлого с этой идеологией, — отмечается в официальном сообщении.

Посетить выставку может любой желающий.