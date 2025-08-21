До +22 градусов будет в четверг на Южном Урале

Температура воздуха днем от +17 до +22 градусов, на юге до +25. Ветер западный, северо-западный 4−9 метров в секунду, при грозах порывы до 14.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер западный, северо-западный 4−9 метров в секунду, днем порывы до 12.
День Ангела сегодня, 21 августа, у Германа, Григория, Емельяна, Иосифа, Леонида, Мирона, Моисея, Никодима, Николая, Саввы, Федора.
Между прочим, 21 августа 2025 года отмечают день Мирона Ветрогона. Согласно народным приметам, сегодня нельзя поднимать на улице деньги и другие ценные вещи. Дело в том, что так можно «забрать» на себя чужие болезни и несчастья.