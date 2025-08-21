Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +22 градусов будет в четверг на Южном Урале

В четверг, 21 августа, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 94% 754 мм рт. ст. +23°
Источник: Reuters

Температура воздуха днем от +17 до +22 градусов, на юге до +25. Ветер западный, северо-западный 4−9 метров в секунду, при грозах порывы до 14.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер западный, северо-западный 4−9 метров в секунду, днем порывы до 12.

День Ангела сегодня, 21 августа, у Германа, Григория, Емельяна, Иосифа, Леонида, Мирона, Моисея, Никодима, Николая, Саввы, Федора.

Между прочим, 21 августа 2025 года отмечают день Мирона Ветрогона. Согласно народным приметам, сегодня нельзя поднимать на улице деньги и другие ценные вещи. Дело в том, что так можно «забрать» на себя чужие болезни и несчастья.