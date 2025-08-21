До +22 градусов будет в четверг на Южном Урале

Между прочим, 21 августа 2025 года отмечают день Мирона Ветрогона. Согласно народным приметам, сегодня нельзя поднимать на улице деньги и другие ценные вещи. Дело в том, что так можно «забрать» на себя чужие болезни и несчастья.