30-метровый флагшток установят у российско-китайской границы в Хабаровске

Проект реализуется в рамках инициативы губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина «Российский флаг в Хабаровском крае», приуроченной к Году защитника Отечества, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Группы «ВИС».
В 2025 году страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и окончание Второй мировой. В сентябре в Хабаровске впервые состоится парад войск, посвящённый победе над милитаристской Японией, а также запланированы церемонии подъёма государственных флагов на приграничных территориях.
По просьбе правительства Хабаровского края Группа «ВИС» установит флагшток с государственным флагом Российской Федерации на острове Большой Уссурийский, напротив границы с Китайской Народной Республикой. Флагшток высотой 30 метров будет удерживать полотнище размером 4,5 на 3 метра. Конструкция спроектирована с учётом местных геологических условий и климатических особенностей. Флагшток будет установлен на фундаменте из железобетона, рассчитанном на ветровые и снеговые нагрузки.
На сегодняшний день подготовлена рабочая документация, на месте строительства разворачивается спецтехника, уже начаты буровые работы. Проект реализуется в условиях строгого пограничного режима. Для доставки техники и материалов задействован речной флот — прямого сухопутного сообщения с зоной установки на острове Большой Уссурийский пока не существует.