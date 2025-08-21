30-метровый флагшток установят у российско-китайской границы в Хабаровске

По просьбе правительства Хабаровского края Группа «ВИС» установит флагшток с государственным флагом Российской Федерации на острове Большой Уссурийский, напротив границы с Китайской Народной Республикой. Флагшток высотой 30 метров будет удерживать полотнище размером 4,5 на 3 метра. Конструкция спроектирована с учётом местных геологических условий и климатических особенностей. Флагшток будет установлен на фундаменте из железобетона, рассчитанном на ветровые и снеговые нагрузки.