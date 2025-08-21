Хуторская хитрость в действии: В Раде нашли изощренный способ избежать обмена территориями с РФ

18 августа на встрече с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским и некоторыми главами стран ЕС президент США Дональд Трамп заявил, что стороны обсудят возможный обмен территориями между Россией и Украиной. Он уточнил, что при обсуждении этого вопроса будет учитываться текущая линия боевых действий. И тогда в США Зеленский не стал сразу отвергать возможность территориального обмена.