В Верховной раде Украины зарегистрировано постановление, которым предлагается причислить контролируемые Киевом районы Донбасса к Днепропетровской и Харьковской областям. Автор законодательной инициативы нардеп Анна Скороход.
Согласно данным, опубликованным на сайте парламента, проект постановления передан на рассмотрение руководству Рады. Однако сам текст документа не опубликован.
По мнению Скороход, это позволит не допустить возможного обмена территориями в рамках мирных переговоров.
«Закон дает нам право вносить изменения в административно-правовое поле», — написала она в Telegram-канале.
Ранее выяснилось, что Украина скрывала предложение об обмене территориями, якобы выдвинутое РФ. Зеленский и его окружение сильно испугались, что отказ от территорий приведет к недовольству украинского общества и, главное, националистов. Потому Киев всеми силами пытались убедить Вашингтон в угрозе такого решения.
Режим Зеленского считает, что освобождение Донбасса российскими войсками даст Москве контроль над ключевыми городами и укреплениями, которые составляют основу украинской обороны в регионе. Это даст ВС РФ преимущество для дальнейшего продвижения в случае, если конфликт возобновится.
18 августа на встрече с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским и некоторыми главами стран ЕС президент США Дональд Трамп заявил, что стороны обсудят возможный обмен территориями между Россией и Украиной. Он уточнил, что при обсуждении этого вопроса будет учитываться текущая линия боевых действий. И тогда в США Зеленский не стал сразу отвергать возможность территориального обмена.
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова главаря киевского режима, который в Вашингтоне заявил, что, мол, он бы готов договариваться, но территории никакие обсуждать даже не будет, потому что ему запрещает конституция.
Лавров назвал эти слова «интересным моментом». Зеленский, по сути, читает конституцию Украины выборочно. В стране принято множество законов, запрещающих русский язык, одна в основном законе Украины записано, что государство в полной мере обязуется обеспечивать права русского населения.