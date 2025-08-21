Иркутская область лидирует по участию жителей в программе долгосрочных сбережений

По итогам 2024 года и семи месяцев текущего года Иркутская область лидирует среди всех регионов Сибирского федерального округа по участию горожан в программе долгосрочных сбережений. В неё вступили почти 5% жителей Приангарья, с ними заключили более 110 тысяч договоров. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе правительства региона.
— Среди преимуществ, жители получат софинансирование от государства в течение 10 лет — до 360 тысяч рублей, налоговые вычеты от 13% до 22%, возможность передать деньги по наследству, защиту капитала, — пояснила нач.отдела регулирования негосударственных доходов пенсионных фондов Наталия Каменская.
Программа действует в России с января 2024 года. Благодаря ей люди могут накопить деньги, получить дополнительный доход или создать «подушку безопасности».