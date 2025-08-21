Иркутская область лидирует по участию жителей в программе долгосрочных сбережений

По итогам 2024 года и семи месяцев текущего года Иркутская область лидирует среди всех регионов Сибирского федерального округа по участию горожан в программе долгосрочных сбережений. В неё вступили почти 5% жителей Приангарья, с ними заключили более 110 тысяч договоров. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе правительства региона.