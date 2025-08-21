31-этажный отель построят у метро «Студенческая» в Новосибирске

Объект на улице Блюхера будет представлять собой комплекс из двух зданий гостиницы с подземной стоянкой.
Вблизи новосибирской станции метро «Студенческая» возводится 31-этажный гостиничный комплекс, рассчитанный на 1428 номеров. По информации Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, этот объект на улице Блюхера станет многофункциональным комплексом, включающим два корпуса отеля, подземный паркинг на 381 автомобиль, спортивно-оздоровительный центр, предприятия общепита и торговли, а также офисные пространства и медицинский центр.
Пресс-служба уточнила, что медицинский центр, рассчитанный на 180 посещений в смену, будет функционировать как амбулатория. Коворкинг-зона с переговорными и конференц-залом сможет вместить до 416 человек. В спортивно-оздоровительном комплексе планируется разместить бассейны, сауны, хамам, душевые, гидромассажную ванну и тренажерный зал.
Оба корпуса гостиницы соединит стилобат с переменной этажностью от трех до четырех этажей. Два верхних уровня будут объединены мостовым переходом, выполненным со стеклянными витражными стенами и частично прозрачным полом.