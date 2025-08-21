31-этажный отель построят у метро «Студенческая» в Новосибирске

Пресс-служба уточнила, что медицинский центр, рассчитанный на 180 посещений в смену, будет функционировать как амбулатория. Коворкинг-зона с переговорными и конференц-залом сможет вместить до 416 человек. В спортивно-оздоровительном комплексе планируется разместить бассейны, сауны, хамам, душевые, гидромассажную ванну и тренажерный зал.