Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 29 августа будет временно ограничено движение транспорта на ул. Маерчака

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Это связано с реконструкцией участка улицы Маерчака для создания заезда к новым домам.

Источник: 2GIS

Для соблюдения требований безопасности за счет застройщика будут перенесены остановочный пункт и пешеходный переход.

​Для обеспечения безопасности при производстве работ на ул. Маерчака будет сужена проезжая часть: от здания № 34 до здания № 22 по ул. Маерчака с 08:00 29 августа до 20:00 0 сентября (2-й этап); с 08:00 2 сентября до 20:00 5 сентября (3-й этап); от здания № 34/3 до здания № 20 по ул. Маерчака: с 08:00 6 сентября до 20:00 9 сентября (4-й этап); с 08:00 10 сентября до 20:00 14 сентября (5-й этап).