С 29 августа будет временно ограничено движение транспорта на ул. Маерчака

​Для обеспечения безопасности при производстве работ на ул. Маерчака будет сужена проезжая часть: от здания № 34 до здания № 22 по ул. Маерчака с 08:00 29 августа до 20:00 0 сентября (2-й этап); с 08:00 2 сентября до 20:00 5 сентября (3-й этап); от здания № 34/3 до здания № 20 по ул. Маерчака: с 08:00 6 сентября до 20:00 9 сентября (4-й этап); с 08:00 10 сентября до 20:00 14 сентября (5-й этап).