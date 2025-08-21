Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили запретить электросамокаты

Письмо с предложением полностью запретить прокат электросамокатов направил министру транспорта Андрею Никитину председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По мнению политика, действующие ограничения не решают проблему безопасности. Даже при установленных 25 км/ч арендные самокаты продолжают представлять серьезную угрозу, поскольку ими часто пользуются неопытные горожане. Отсутствие специализированной инфраструктуры и реальных механизмов контроля только усугубляет ситуацию, подчеркнул Миронов.

В письме он отметил, что запрет аренды устранит главный источник риска — массовое использование самокатов людьми, не имеющими опыта и навыков. Такой шаг, по его словам, позволит «гармонизировать городское пространство» и обеспечить приоритет безопасности пешеходов и водителей без компромиссов, угрожающих жизни и здоровью.

Миронов призвал Минтранс инициировать изменения в правила дорожного движения и подготовить постановление правительства, закрепляющее полный отказ от проката электросамокатов.

Тема безопасности средств индивидуальной мобильности уже не раз становилась предметом обсуждений в регионах. Так, во Владивостоке мэр Константин Шестаков ранее ввел новые ограничения: запретил прокат самокатов в ночное время с 22:00 до 7:00. Помимо этого, использование электросамокатов запрещено на мостах, центральной площади и некоторых общественных пространствах.

При этом в других городах власти устанавливают полный запрет использования электросамокатов.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше