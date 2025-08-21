В Госдуме предложили запретить электросамокаты

По мнению политика, действующие ограничения не решают проблему безопасности. Даже при установленных 25 км/ч арендные самокаты продолжают представлять серьезную угрозу, поскольку ими часто пользуются неопытные горожане. Отсутствие специализированной инфраструктуры и реальных механизмов контроля только усугубляет ситуацию, подчеркнул Миронов.
В письме он отметил, что запрет аренды устранит главный источник риска — массовое использование самокатов людьми, не имеющими опыта и навыков. Такой шаг, по его словам, позволит «гармонизировать городское пространство» и обеспечить приоритет безопасности пешеходов и водителей без компромиссов, угрожающих жизни и здоровью.
Миронов призвал Минтранс инициировать изменения в правила дорожного движения и подготовить постановление правительства, закрепляющее полный отказ от проката электросамокатов.
Тема безопасности средств индивидуальной мобильности уже не раз становилась предметом обсуждений в регионах. Так, во Владивостоке мэр Константин Шестаков ранее ввел новые ограничения: запретил прокат самокатов в ночное время с 22:00 до 7:00. Помимо этого, использование электросамокатов запрещено на мостах, центральной площади и некоторых общественных пространствах.
При этом в других городах власти устанавливают полный запрет использования электросамокатов.