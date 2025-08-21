В Госдуме предложили запретить электросамокаты

Тема безопасности средств индивидуальной мобильности уже не раз становилась предметом обсуждений в регионах. Так, во Владивостоке мэр Константин Шестаков ранее ввел новые ограничения: запретил прокат самокатов в ночное время с 22:00 до 7:00. Помимо этого, использование электросамокатов запрещено на мостах, центральной площади и некоторых общественных пространствах.