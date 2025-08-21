В ОП предложили разработать механизм защиты прав учителей

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Механизм защиты прав учителей, которой поможет им открыто говорить об успеваемости учеников, не опасаясь давления со стороны родителей, необходим в России, считает член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Учителя порою боятся говорить правду о реальных знаниях своих учеников, так как опасаются порою безумного поведения родителей. Вот здесь надо проблему решать комплексно, не только повышая их материальные гарантии, но и давая им возможность защиты своих прав через заключение коллективного соглашения министерства (образования РФ — ред.) и профсоюза учителей, в котором будет указано, что слово учителя является авторитетным», — сказал Машаров в разговоре с РИА Новости.
Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов отметил, что для современной школы крайне важна защита прав учителей, так как, по его словам, в 90-е годы образовательные учреждения, как и сами педагоги, стали рассматриваться как «образовательная услуга», что негативно сказалось на отношении к ним.
Машаров считает, что до тех пор, пока директора школ будут ориентироваться на мнение родителей в ущерб мнению учителей, из школ будет происходить отток педагогических кадров. Машаров подчеркнул, что необходимо менять ситуацию, чтобы учителя чувствовали себя защищенными и могли свободно говорить об успеваемости учеников.