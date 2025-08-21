В ОП предложили разработать механизм защиты прав учителей

«Учителя порою боятся говорить правду о реальных знаниях своих учеников, так как опасаются порою безумного поведения родителей. Вот здесь надо проблему решать комплексно, не только повышая их материальные гарантии, но и давая им возможность защиты своих прав через заключение коллективного соглашения министерства (образования РФ — ред.) и профсоюза учителей, в котором будет указано, что слово учителя является авторитетным», — сказал Машаров в разговоре с РИА Новости.