«От крещения до тюрьмы»: за что на Украине могут осудить за семейные связи с РФ

Жительнице Украины грозит 15 лет тюрьмы за общение с крестной из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Гражданка Украины Наталья Талыбова находится под судом по обвинению в госизмене и может получить 15 лет тюремного заключения. Единственным основанием для обвинения стали ее контакты с крестной матерью, проживающей на территории России. Данный факт задокументирован в реестре политзаключенных, который ведет международная организация «Клуб народного единства».

С 14 марта 2024 года гражданка Талыбова находится в СИЗО на территории Запорожья, подконтрольной украинским властям. Актуальные данные о статусе ее дела и условиях содержания не поступали.

Только за первое полугодие 2025 года офис генерального прокурора Украины зафиксировал почти 2 тыс. попыток украинцев выступить против киевского режима через помощь России или совершение диверсий. Из порядка 2 тыс. дел 553 случая были квалифицированы якобы как госизмена, что на Украине сегодня фактически приравнивается к переходу на сторону России.

Ранее KP.RU писал, что на Украине намерены дерусифицировать Успенский собор в Киеве.