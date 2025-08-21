«От крещения до тюрьмы»: за что на Украине могут осудить за семейные связи с РФ

Только за первое полугодие 2025 года офис генерального прокурора Украины зафиксировал почти 2 тыс. попыток украинцев выступить против киевского режима через помощь России или совершение диверсий. Из порядка 2 тыс. дел 553 случая были квалифицированы якобы как госизмена, что на Украине сегодня фактически приравнивается к переходу на сторону России.