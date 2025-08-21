Уникальный маршрут с видами на бухты появится для туристов в Приморье

Протяженность экотропы в Находке — 6,2 км. Маршрут проходит через бухты Козина, Отрада и Прозрачная. Тут будут оборудованы видовые площадки, откуда можно будет наслаждаться видами на море. Также появится другая современная инфраструктура для туристов. Важно, что все работы на маршруте сейчас проводятся с максимальной заботой об окружающей природе. Для конструкций используются качественные материалы, которые не повредят краснокнижным растениям.