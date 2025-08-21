Ричмонд
Уникальный маршрут с видами на бухты появится для туристов в Приморье

Предполагается, что его будут посещать до 70 тысяч человек в год.

Источник: Аргументы и факты

Уникальный пешеходный маршрут для туристов появится в Приморском крае. «Тропа осьминога» под Находкой будет функционировать в круглогодичном режиме. Предполагается, что посещать его смогут до 70 тысяч жителей и гостей региона. Это одна из двух экотроп в Приморье, которые вошли в нацпроект «Туризм и гостеприимство».

«Приморский край — уникален. Если здесь много воды, горы. А каждая тропа по-своему уникальна. Остался под большим впечатлением от увиденного, от того, как хорошо и качественно выполняются работы», — отметил руководитель проекта «Тропы Дальнего Востока» Хамид Мантаев.

Протяженность экотропы в Находке — 6,2 км. Маршрут проходит через бухты Козина, Отрада и Прозрачная. Тут будут оборудованы видовые площадки, откуда можно будет наслаждаться видами на море. Также появится другая современная инфраструктура для туристов. Важно, что все работы на маршруте сейчас проводятся с максимальной заботой об окружающей природе. Для конструкций используются качественные материалы, которые не повредят краснокнижным растениям.

Проложить такой маршрут предложили сами жители Находки. Позже проект победил в конкурсе и вошёл в новый нацпроект по туризму. Инициатива также получила поддержку в Минвостокразвития России и от зампредседателя правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

В «Туризм и гостеприимство» входят два экологических маршрута. Помимо объекта в Находке, это «Русская велотропа» в краевом центре.

Добавим, что правительство Приморья уделяет развитию туризма большое внимание. Губернатор региона Олег Кожемяко поставил задачу увеличить туристический поток в регион. В прошлом году в край приехало 4 млн гостей. В этом их будет больше. Для туристов возводятся различные привлекательные объекты. В сентябре открывается филиал национального центра «Россия» во Владивостоке, первым из всех регионов РФ. Также на Русском заработает инновационный центр. Появится в краевой столице Дом мёда с интерактивными программами. Созданы маршруты по патриотическому туризму.