В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на улице Выборной

Ситуацию признали критической.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске на улице Выборной введён режим повышенной готовности из-за разрушения откоса автодороги в районе дома № 99/8. Об этом сообщили в мэрии города.

По данным комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повреждение насыпи привело к сходу грязевых потоков вниз по склону — они дошли до территории садовых обществ. Ситуацию признали критической, так как её развитие несёт угрозу жизни, здоровью и имуществу жителей.

Муниципальные службы получили распоряжение держать место происшествия под постоянным контролем. Специалистам департамента дорожно-благоустроительного комплекса поручено обследовать разрушенный откос, проверить ливневую канализацию и устранить выявленные дефекты.