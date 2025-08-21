Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Владивостока смогут подарить дом питомцу, посетив выставку-раздачу бездомных животных

Подарить заботу, ласку и новый дом смогут жители Владивостока в рамках выставки-раздачи, которая состоится уже в ближайшее воскресенье, сообщает ИА DEITA.RU. Выставка будет открыта в торговом центре «Седанка Сити» на ул. Полетаева, 6д.

Источник: ДЕЙТА

Выставка будет работать на протяжении всего дня, 24 августа, с 10:00 до 18:00. Пушистые подопечные волонтёрского движения «Спасём жизнь» будут ожидать внимания со стороны гостей торгового центра. Волонтёры принимают любую помощь фонду: корм, пелёнки, наполнитель для лотков, ветошь, игрушки для животных и многое другое.

Но самое главное, что можно подарить бездомному животному — заботу, тёплый дом, доброго хозяина. Любой желающий сможет обзавестись верным другом на такой выставке-раздаче. И абсолютно бесплатно. При этом нужно будет заключить договор об ответственном содержании.

«Благодаря таким акциям всё больше животных, нуждающихся в заботе, обретают любящие семьи. Мы приглашаем посетить выставку каждого, кто хочет завести домашнего питомца», — отмечает Яна Красицкая, куратор проекта «Животные города_В», помощник главы Владивостока.

На выставке будут представлены и взрослые животные, и котята со щенятами. Можно будет выбрать питомца себе по душе. Пушистый друг может стать верным товарищем для малыша в семье, например.

Выставки-раздачи проходят регулярно в разных районах города. Организуются они при поддержке администрации Владивостока в рамках проекта «Животные города_В». Узнать больше о проекте можно на официальном сайте или в одноимённом телеграм-канале.