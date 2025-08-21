Жители Владивостока смогут подарить дом питомцу, посетив выставку-раздачу бездомных животных

Выставка будет работать на протяжении всего дня, 24 августа, с 10:00 до 18:00. Пушистые подопечные волонтёрского движения «Спасём жизнь» будут ожидать внимания со стороны гостей торгового центра. Волонтёры принимают любую помощь фонду: корм, пелёнки, наполнитель для лотков, ветошь, игрушки для животных и многое другое.
Но самое главное, что можно подарить бездомному животному — заботу, тёплый дом, доброго хозяина. Любой желающий сможет обзавестись верным другом на такой выставке-раздаче. И абсолютно бесплатно. При этом нужно будет заключить договор об ответственном содержании.
«Благодаря таким акциям всё больше животных, нуждающихся в заботе, обретают любящие семьи. Мы приглашаем посетить выставку каждого, кто хочет завести домашнего питомца», — отмечает Яна Красицкая, куратор проекта «Животные города_В», помощник главы Владивостока.
На выставке будут представлены и взрослые животные, и котята со щенятами. Можно будет выбрать питомца себе по душе. Пушистый друг может стать верным товарищем для малыша в семье, например.
Выставки-раздачи проходят регулярно в разных районах города. Организуются они при поддержке администрации Владивостока в рамках проекта «Животные города_В». Узнать больше о проекте можно на официальном сайте или в одноимённом телеграм-канале.