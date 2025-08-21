В Омской области ищут место для строительства первой ветряной электростанции

Мощность будущей ветряной электростанции оценивается в 18 мегаватт. Однако точное место для ее строительства еще не определено. В настоящее время инвестор рассматривает шесть потенциальных локаций в разных районах области. Как сообщили в региональном Министерстве энергетики, среди претендентов — Кормиловский, Омский, Марьяновский, Таврический, Черлакский и Нововаршавский районы. Об этом сегодня пишет издание NGS55.ru.