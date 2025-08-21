В Омской области ищут место для строительства первой ветряной электростанции

В Омской области к 2029 году планируется построить первую в регионе ветряную электростанцию. Проект успешно прошел отбор в ассоциации НП «Совет рынка». Заявку на реализацию подала компания АО «ВетроСПК», дочерняя структура АО «Росатом возобновляемая энергетика».
АО «ВетроСПК» было зарегистрировано в Москве в 2023 году. Учредителем компании выступает АО «Русатом Возобновляемая энергетика», входящее в государственный концерн «Росатом». По данным за 2024 год, организация пока не получила финансовой прибыли: выручка составила 0 рублей, а убыток достиг 7,6 миллиона рублей.
Мощность будущей ветряной электростанции оценивается в 18 мегаватт. Однако точное место для ее строительства еще не определено. В настоящее время инвестор рассматривает шесть потенциальных локаций в разных районах области. Как сообщили в региональном Министерстве энергетики, среди претендентов — Кормиловский, Омский, Марьяновский, Таврический, Черлакский и Нововаршавский районы. Об этом сегодня пишет издание NGS55.ru.
Выбор площадки обусловлен ключевым фактором — скоростью ветра, которая в этих районах традиционно выше средних показателей по региону. Это станет решающим условием для размещения станции.
Проект станет важным шагом в развитии альтернативной энергетики в Омской области, где до сих пор нет ни одной ветряной электростанции.