«Почта России» вложит миллиарды в обслуживание техники в Новосибирске

Начальная стоимость лота в Новосибирске 1,98 миллиардов рублей.

Акционерное общество «Почта России» анонсировало конкурс на оказание услуг по техническому сопровождению программно-технических средств, в том числе кассовых аппаратов и весоизмерительной техники, расположенных в шести субъектах Российской Федерации. В перечень регионов входит и Новосибирская область.

Согласно данным, размещенным на сайте государственных закупок, стартовая цена контракта в Новосибирске составляет 1,98 млрд рублей. Суммарная стоимость всех лотов превышает 10,6 млрд рублей. Прием заявок от потенциальных исполнителей продлится до 29 августа, а имя победителя станет известно 11 сентября. Срок действия договора — до конца 2028 года.

В соответствии с условиями тендера, сервисные работы включают в себя техническое обслуживание, устранение неисправностей, обработку сервисных запросов и профилактические мероприятия, направленные на поддержание работоспособности оборудования. В списке обслуживаемой техники значатся дисплеи, серверное оборудование, проекционные аппараты, печатающие устройства, веб-камеры, терминалы для сбора информации и портативные устройства.