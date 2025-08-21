«Почта России» вложит миллиарды в обслуживание техники в Новосибирске

Согласно данным, размещенным на сайте государственных закупок, стартовая цена контракта в Новосибирске составляет 1,98 млрд рублей. Суммарная стоимость всех лотов превышает 10,6 млрд рублей. Прием заявок от потенциальных исполнителей продлится до 29 августа, а имя победителя станет известно 11 сентября. Срок действия договора — до конца 2028 года.