Спасение для ног: Life.ru узнал, как избавиться от летних отёков за считанные дни

Специалист отметила, что в большинстве случаев отёки являются временным явлением, однако иногда они могут сигнализировать о серьёзных нарушениях в работе сердца, сосудов или почек. Чаще всего они затрагивают ноги и стопы и могут быть следствием приёма некоторых лекарств или употребления солёных продуктов.
«Жара вызывает расширение кровеносных сосудов, что снижает скорость кровотока и повышает венозное давление, делая стенки капилляров более проницаемыми», — добавила она.
По словам врача, наиболее уязвимыми к отёкам являются женщины, люди с избыточным весом и пожилые люди.
«Важно обращать внимание на такие симптомы, как отёк лодыжек и стоп, тяжесть в ногах и изменение цвета кожи», — подчеркнула Серебрякова.
В случае выявления этих симптомов, а также если отёки возникли внезапно и только с одной стороны, долго не проходят или даже усиливаются, при этом конечности болят, а также есть сопутствующие симптомы: одышка, учащенное сердцебиение, слабость, — необходимо обратиться за консультацией к врачу. Флеболог или терапевт проведут необходимые диагностические процедуры, включая физикальный осмотр и УЗИ вен.
Собеседница Life.ru также дала несколько рекомендаций, как справляться с летними отёками:
Носите компрессионные чулки. Они помогают улучшить венозный отток и снижают давление в сосудах. Важно выбрать правильный класс компрессии по рекомендации врача;Занимайтесь физической активностью. Простые упражнения, такие как перекаты с пятки на носок, гимнастика для ног и регулярные прогулки помогут стимулировать кровообращение; Соблюдайте диету и питьевой режим. Употребляйте 1,5−2,5 литра воды в день, особенно в жару, и сократите потребление соли и копчёностей. Включите в рацион продукты, богатые калием, такие как бананы и огурцы;Ухаживайте за ногами. Прохладные ножные ванночки помогут снять отёки, а избегание прямых солнечных лучей в пиковые часы — уменьшить их проявления.
Вместе с тем важно не принимать диуретики без назначения врача, не оставаться долго в одной позе, особенно стоя, не носить тесную обувь и одежду, и избегать чрезмерного употребления солёной пищи.
Отёки летом — это частое, но управляемое состояние. Если они сопровождаются болью, односторонние или не проходят — обратитесь к врачу. Это может быть не просто реакция на погоду, а симптом серьезного заболевания.
Ольга Серебрякова.
Врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.
