Спасение для ног: Life.ru узнал, как избавиться от летних отёков за считанные дни

Носите компрессионные чулки. Они помогают улучшить венозный отток и снижают давление в сосудах. Важно выбрать правильный класс компрессии по рекомендации врача;Занимайтесь физической активностью. Простые упражнения, такие как перекаты с пятки на носок, гимнастика для ног и регулярные прогулки помогут стимулировать кровообращение; Соблюдайте диету и питьевой режим. Употребляйте 1,5−2,5 литра воды в день, особенно в жару, и сократите потребление соли и копчёностей. Включите в рацион продукты, богатые калием, такие как бананы и огурцы;Ухаживайте за ногами. Прохладные ножные ванночки помогут снять отёки, а избегание прямых солнечных лучей в пиковые часы — уменьшить их проявления.