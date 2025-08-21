Стало известно, почему в Красноярске нет мобильного интернета 21 августа

Как отмечают красноярцы, проблемы с интернетом наблюдаются преимущественно в Октябрьском, Железнодорожном и Ленинском районах. Так, перебои в работе мобильного интернета отмечаются на Красрабе в районе «КрасМаша», на Мичурина, на пр. Свободный, Копылова, Киренского, Высотной и некоторых других улицах.