Стало известно, почему в Красноярске нет мобильного интернета 21 августа

В Красноярске 26-й день подряд наблюдаются перебои в работе мобильного интернета.
По данным портала Downdetector, за сутки из Красноярского края поступило 443 жалобы. За последний час жалоб было 11.
Пользователи жалуются на сбой мобильного интернета в Железногорске, Новоселово, Красноярске. Есть сообщения о проблемах с домашним интернетом и телевидением.
Как отмечают красноярцы, проблемы с интернетом наблюдаются преимущественно в Октябрьском, Железнодорожном и Ленинском районах. Так, перебои в работе мобильного интернета отмечаются на Красрабе в районе «КрасМаша», на Мичурина, на пр. Свободный, Копылова, Киренского, Высотной и некоторых других улицах.
В случае, если не работает мобильный интернет, красноярцам предлагают пользоваться Wi-Fi или проводным. Они работают штатно. Однако из-за отсутствия мобильного интернета проблематично расплатиться по QR-коду или пользоваться онлайн-картами.
Когда восстановится стабильная работа мобильного интернета, пока неизвестно. Власти в качестве причины ограничений называют необходимость обеспечить безопасность.
Отметим, что подобные проблемы с мобильным интернетом имеются и в других регионах России, не только приграничных.
Ранее эксперты рассказывали, что будет с мобильным интернетом в Красноярске.