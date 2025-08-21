Ричмонд
Стало известно, почему в Красноярске нет мобильного интернета 21 августа

Проблемы с интернетом в Красноярском крае наблюдаются 26-й день подряд.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске 26-й день подряд наблюдаются перебои в работе мобильного интернета.

По данным портала Downdetector, за сутки из Красноярского края поступило 443 жалобы. За последний час жалоб было 11.

Пользователи жалуются на сбой мобильного интернета в Железногорске, Новоселово, Красноярске. Есть сообщения о проблемах с домашним интернетом и телевидением.

Как отмечают красноярцы, проблемы с интернетом наблюдаются преимущественно в Октябрьском, Железнодорожном и Ленинском районах. Так, перебои в работе мобильного интернета отмечаются на Красрабе в районе «КрасМаша», на Мичурина, на пр. Свободный, Копылова, Киренского, Высотной и некоторых других улицах.

В случае, если не работает мобильный интернет, красноярцам предлагают пользоваться Wi-Fi или проводным. Они работают штатно. Однако из-за отсутствия мобильного интернета проблематично расплатиться по QR-коду или пользоваться онлайн-картами.

Когда восстановится стабильная работа мобильного интернета, пока неизвестно. Власти в качестве причины ограничений называют необходимость обеспечить безопасность.

Отметим, что подобные проблемы с мобильным интернетом имеются и в других регионах России, не только приграничных.

Ранее эксперты рассказывали, что будет с мобильным интернетом в Красноярске.