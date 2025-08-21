Россиянам рассказали о новой схеме мошенников: зачем им доски бесплатных объявлений

Хаминский пояснил, что в отличие от классического мошенничества с «холодными» звонками, где инициатива исходит от преступника, в этом случае жертва сама проявляет активность — целенаправленно ищет упрощенные решения и сама выходит на контакт с мошенниками через их объявления.