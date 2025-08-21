Россиянам рассказали о новой схеме мошенников: зачем им доски бесплатных объявлений

Россиянам сообщили о новой схеме мошенничества: создание на торговых онлайн-площадках фальшивых аккаунтов с последующим выманиванием персональных и финансовых данных у пользователей. Об этом проинформировал юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.
«Мошенники, регистрируя аккаунты на подставных лиц, создают видимость надежности. Они делают ожидаемое предложение, а затем мастерски подводят человека к фатальным действиям», — рассказал эксперт.
Хаминский пояснил, что в отличие от классического мошенничества с «холодными» звонками, где инициатива исходит от преступника, в этом случае жертва сама проявляет активность — целенаправленно ищет упрощенные решения и сама выходит на контакт с мошенниками через их объявления.
По словам юриста, минимизировать риски для россиян поможет фильтрация контента и блокировка подозрительных аккаунтов.
Накануне в МВД проинформировали о новой схеме мошенников, вынуждающей граждан звонить первыми.