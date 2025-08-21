Как быстро смывается оттеночный бальзам с волос: колорист дала ответ

Специалист отметила, что не стоит путать оттеночные бальзамы, шампуни и краски. Первые два варианта безопаснее и проще в использовании, тогда как краска требует опыта и аккуратности. Ошибки при ее применении могут серьезно повредить волосы, и исправлять их придется мастеру в салоне.