Как быстро смывается оттеночный бальзам с волос: колорист дала ответ

Оттеночные средства для волос остаются популярным выбором у тех, кто хочет поэкспериментировать с цветом без риска для шевелюры. Парикмахер-колорист Дария Кукушина рассказала KP.RU, как долго держится бальзам и чем он отличается от краски.
— На каждом средстве обычно указана предполагаемая стойкость — чаще всего речь о 6−8 процедурах мытья, но необходимо учитывать и индивидуальные особенности. Так, с поврежденных пористых блондированных волос цвет будет смываться быстрее, а на натуральных продержится дольше, — пояснила эксперт.
Специалист отметила, что не стоит путать оттеночные бальзамы, шампуни и краски. Первые два варианта безопаснее и проще в использовании, тогда как краска требует опыта и аккуратности. Ошибки при ее применении могут серьезно повредить волосы, и исправлять их придется мастеру в салоне.
По словам Кукушиной, оттеночные бальзамы и шампуни подходят для домашних экспериментов, ведь даже в случае неудачного результата последствия легко исправить. А вот краску лучше доверить профессионалу, если не хочется рисковать здоровьем волос.