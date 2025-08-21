Омич отстоял в суде право на общественную парковку у подъезда

Омич добился справедливости и отстоял право на использование общественной парковки у собственного дома. Ранее его соседи обустроили себе личную парковку в кармане напротив 5-го подъезда. Житель дома № 6а по улице 22 Апреля в Омске добился справедливости: Советский районный суд обязал его соседей демонтировать парковочные барьеры, установленные на придомовой территории. Об этом сообщает пресс-служба омского областного суда.
Ответчики оспорили требования истца, заявив, что парковка была узаконена решением внеочередного собрания собственников помещений многоквартирного дома (МКД). По их словам, участок был признан местом для парковки жителей именно этого подъезда.
Однако суд установил, что решение собрания не соответствует закону. Хотя в голосовании приняли участие 67% собственников, для выделения части придомовой территории требуется согласие всех владельцев квартир в доме. На этом основании суд постановил демонтировать ограждения.
Исключение составит только один из ответчиков — инвалид, которому разрешено оборудовать отдельное парковочное место. Теперь незаконно установленные ограждения придется убрать.