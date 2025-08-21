Омич отстоял в суде право на общественную парковку у подъезда

Омич добился справедливости и отстоял право на использование общественной парковки у собственного дома. Ранее его соседи обустроили себе личную парковку в кармане напротив 5-го подъезда. Житель дома № 6а по улице 22 Апреля в Омске добился справедливости: Советский районный суд обязал его соседей демонтировать парковочные барьеры, установленные на придомовой территории. Об этом сообщает пресс-служба омского областного суда.