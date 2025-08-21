Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс рассказал, что пошутил над Зеленским на встрече в Белом доме

В начале встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс пошутил над ним.

В начале встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс пошутил над ним.

Как только глава Украины вошел в Овальный кабинет, они обменялись парой фраз.

— Я ему сказал: «Господин президент, пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу». Он просто усмехнулся, — рассказал Вэнс в интервью каналу Fox News.

По его словам, это был хороший способ снизить напряжение. Также он пообщался и с членами украинской делегации, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в разговорах очень рассудителен, заботится об интересах своей страны и говорит мягче, чем можно было бы ожидать, рассказал Джей Ди Вэнс. По его словам, российский лидер с уважением относится к американскому президенту Дональду Трампу, в том числе потому, что тот сам заботится об интересах народа США.

Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом 18 августа вел себя скромно и очень нервно. Психиатр Василий Шуров назвал его поведение в Вашингтоне «заячьим».

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше