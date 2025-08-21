Вэнс рассказал, что пошутил над Зеленским на встрече в Белом доме

В начале встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс пошутил над ним.
Как только глава Украины вошел в Овальный кабинет, они обменялись парой фраз.
— Я ему сказал: «Господин президент, пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу». Он просто усмехнулся, — рассказал Вэнс в интервью каналу Fox News.
По его словам, это был хороший способ снизить напряжение. Также он пообщался и с членами украинской делегации, передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в разговорах очень рассудителен, заботится об интересах своей страны и говорит мягче, чем можно было бы ожидать, рассказал Джей Ди Вэнс. По его словам, российский лидер с уважением относится к американскому президенту Дональду Трампу, в том числе потому, что тот сам заботится об интересах народа США.
Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом 18 августа вел себя скромно и очень нервно. Психиатр Василий Шуров назвал его поведение в Вашингтоне «заячьим».