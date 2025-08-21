Вэнс рассказал, что пошутил над Зеленским на встрече в Белом доме

Президент России Владимир Путин в разговорах очень рассудителен, заботится об интересах своей страны и говорит мягче, чем можно было бы ожидать, рассказал Джей Ди Вэнс. По его словам, российский лидер с уважением относится к американскому президенту Дональду Трампу, в том числе потому, что тот сам заботится об интересах народа США.