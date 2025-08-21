Дандыкин спрогнозировал новые атаки ДРГ под Брянском и Белгородом

«Когда ты находишься на содержании, тебе надо отрабатывать. Что-то взрывать, совершать теракты в разных регионах, использовать агентуру. К сожалению, это будет и к этому надо быть готовым. То есть не исключено, что на ту же самую и Брянскую, и Белгородскую области могут быть очередные попытки атаки украинских диверсантов. Каждый день наши ребята находятся в режиме боевой готовности, в том числе и добровольческие отряды — “БАРС-Брянск” и прочие», — сказал собеседник издания.