Дандыкин спрогнозировал новые атаки ДРГ под Брянском и Белгородом

Украинские диверсанты могут повторить попытки прорваться в Белгородскую или Брянскую области для совершения терактов. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Когда ты находишься на содержании, тебе надо отрабатывать. Что-то взрывать, совершать теракты в разных регионах, использовать агентуру. К сожалению, это будет и к этому надо быть готовым. То есть не исключено, что на ту же самую и Брянскую, и Белгородскую области могут быть очередные попытки атаки украинских диверсантов. Каждый день наши ребята находятся в режиме боевой готовности, в том числе и добровольческие отряды — “БАРС-Брянск” и прочие», — сказал собеседник издания.
Ранее Дандыкин рассказывал aif.ru, что разбитая в Брянской области украинская ДРГ была полностью оснащена амуницией и вооружением НАТО. Также он говорил, что попытка прорыва боевиков была демонстрацией Киева для США.
По словам военного волонтера Романа Алехина, уничтоженная украинская ДРГ в Брянской области могла планировать атаку на аэродромы.
До этого в Центре общественных связей ФСБ России сообщали о ликвидации в Брянской области диверсионной группы из кадровых сотрудников украинской Службы специальных операций. Отмечалось, что трое диверсантов были ликвидированы и трое задержаны.
Командир диверсионно-разведывательной группы признался, что это именно его группа подорвала железнодорожный переезд в Белгородской области в сентябре 2024 года.