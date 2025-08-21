Посмертный донор из Павлодара спас жизни двух пациентов

По данным на 10 августа 2025 года, в листе ожидания на трансплантацию остаются 4 384 пациента. Из них большинство — нуждающиеся в пересадке почки (3 980 взрослых и детей), 222 человека ждут пересадки печени, 27 — лёгких, 149 — сердца и ещё 6 пациентов — комплекса «сердце-лёгкие».