Посмертный донор из Павлодара спас жизни двух пациентов

В листе ожидания на трансплантацию остаются 4 384 пациента.

Источник: Минздрав РК

В Городской больнице № 1 Павлодара проведена операция по мультиорганному забору органов у 44-летнего жителя Павлодарской области, ставшего посмертным донором, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Минзрава РК.

Процедура прошла при координации Республиканского центра трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг. Благодаря согласию семьи донора и работе врачей Национального научного онкологического центра и фонда «UMC», удалось успешно изъять сердце и почки.

Органы были оперативно доставлены пациентам из Единого республиканского регистра доноров и реципиентов. Для двоих человек пересадка стала шансом на новую жизнь.

Этот случай в Минздраве назвали важным примером развития культуры посмертного донорства и трансплантологии в Казахстане.

По данным на 10 августа 2025 года, в листе ожидания на трансплантацию остаются 4 384 пациента. Из них большинство — нуждающиеся в пересадке почки (3 980 взрослых и детей), 222 человека ждут пересадки печени, 27 — лёгких, 149 — сердца и ещё 6 пациентов — комплекса «сердце-лёгкие».

«Эти цифры наглядно показывают высокую потребность в развитии системы донорства и трансплантации органов в нашей стране», — говорится в сообщении ведомства.