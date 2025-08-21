Астроном Киселев объяснил появление редкой «Черной Луны»

«Явление возникает, когда в течение одного календарного месяца наблюдается второе новолуние, и Луна в этой фазе проходит между Солнцем и Землей, из-за чего её не видно без специального оборудования. Во время “Черной Луны” ночь будет особенно темной, что дает отличную возможность наблюдать планеты в телескоп в хорошем качестве», — отметил он.