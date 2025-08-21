Астроном Киселев объяснил появление редкой «Черной Луны»

Земляне 22 августа смогут увидеть редкое явление, известное как «Черная Луна», однако заметно оно будет только опытным наблюдателям, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Специалист отметил, что это явление происходит раз в три года.
«Явление возникает, когда в течение одного календарного месяца наблюдается второе новолуние, и Луна в этой фазе проходит между Солнцем и Землей, из-за чего её не видно без специального оборудования. Во время “Черной Луны” ночь будет особенно темной, что дает отличную возможность наблюдать планеты в телескоп в хорошем качестве», — отметил он.
Луна, по словам астронома, закроет в этот период некоторые звезды. Это смогут увидеть те, у кого натренирован глаз или есть бинокль.
Ранее астроном Киселев раскрыл сценарий столкновения астероида 2025 PM с Землей.