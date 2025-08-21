Ричмонд
В России разработали новый способ борьбы с БПЛА

Подавлять беспилотники предлагается с помощью полиамидной защитно-улавливающей сети «Дарвин».

Источник: Аргументы и факты

В России разработали новый способ защиты от беспилотников — полиамидную защитно-улавливающую сеть «Дарвин». Она устанавливается вокруг объекта и способна погасить от 50% до 100% кинетической энергии дрона, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-разработчика «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев.

По его словам, принцип действия основан на двух фазах: сначала сеть снижает скорость дрона за счёт растяжения нитей, а затем ячейки задерживают его, вызывая повреждение или падение.

Сетка в один ряд способна остановить все типы беспилотников длиной до пяти метров. Для её установки используются стойки с распорками и растяжками, расположенные не ближе пяти метров от охраняемого объекта. Такая система может применяться для защиты центров обработки данных, узлов связи, промышленных корпусов, складов, школ, больниц, аэродромов, а также объектов с повышенной взрыво- и пожароопасностью.

Дорофеев отметил, что только в 2024 году украинские военные получили свыше 1,3 миллиона дронов от собственного ВПК и стран НАТО, а в 2025 году ожидается уже около четырёх миллионов. В этой связи он подчеркнул необходимость доступных и простых решений противодействия.

Ранее ученые из Национального университета оборонных технологий в китайской провинции Хунань разработали самый маленький беспилотник, размером с комара, для проведения секретных операций.

