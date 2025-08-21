В России разработали новый способ борьбы с БПЛА

В России разработали новый способ защиты от беспилотников — полиамидную защитно-улавливающую сеть «Дарвин». Она устанавливается вокруг объекта и способна погасить от 50% до 100% кинетической энергии дрона, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-разработчика «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев.
По его словам, принцип действия основан на двух фазах: сначала сеть снижает скорость дрона за счёт растяжения нитей, а затем ячейки задерживают его, вызывая повреждение или падение.
Сетка в один ряд способна остановить все типы беспилотников длиной до пяти метров. Для её установки используются стойки с распорками и растяжками, расположенные не ближе пяти метров от охраняемого объекта. Такая система может применяться для защиты центров обработки данных, узлов связи, промышленных корпусов, складов, школ, больниц, аэродромов, а также объектов с повышенной взрыво- и пожароопасностью.
Ранее ученые из Национального университета оборонных технологий в китайской провинции Хунань разработали самый маленький беспилотник, размером с комара, для проведения секретных операций.