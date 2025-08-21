В Новосибирске на выходных придет дождь с грозой

Осадки в виде дождя не заставят себя долго ждать.
По данным «Западно-Сибирского УГМС», ближайшие трое суток в Новосибирске будут характеризоваться неустойчивой погодой.
В четверг, 21 августа, днем столбик термометра поднимется до +24…+26 градусов. Ночью в Новосибирске возможно похолодание до +12 градусов, а в окрестностях города — до +8. Прогнозируется небольшая облачность без дождей, но утром и ночью вероятен туман. Южный ветер будет дуть со скоростью 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В пятницу, 22 августа, осадки также не ожидаются. Дневная температура достигнет +25…+27 градусов, ночная — от +12 до +14 градусов. В течение дня сохранится облачность. Ветер с востока, порывы до 13 м/с.
В субботу, 23 августа, в дневное время не исключен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем останется в пределах +25…+27 градусов, ночью опустится до +13…+15 градусов. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с, с порывами до 14 м/с.