В Новосибирске на выходных придет дождь с грозой

В четверг, 21 августа, днем столбик термометра поднимется до +24…+26 градусов. Ночью в Новосибирске возможно похолодание до +12 градусов, а в окрестностях города — до +8. Прогнозируется небольшая облачность без дождей, но утром и ночью вероятен туман. Южный ветер будет дуть со скоростью 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.