В каком городе Казахстана самая высокая продолжительность жизни

«Заболеваемость снизилась на 21,5%, а смертность — на 6,5%. В лечении инсультов госпитальная летальность сократилась на 8%, а смертность на дому в течение месяца после выписки — на 32%. В онкологической помощи растет доля раннего выявления: уже 34,6% заболеваний диагностируются на начальных стадиях, когда лечение наиболее эффективно», — пояснила она.