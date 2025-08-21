В каком городе Казахстана самая высокая продолжительность жизни

Такую информацию опубликовали на официальном сайте акимата Астаны, ссылаясь на данные заместителя руководителя Управления здравоохранения города Айнуры Тулеуовой. Она сообщила, что особенно заметны в столице успехи в борьбе с туберкулезом.
«Заболеваемость снизилась на 21,5%, а смертность — на 6,5%. В лечении инсультов госпитальная летальность сократилась на 8%, а смертность на дому в течение месяца после выписки — на 32%. В онкологической помощи растет доля раннего выявления: уже 34,6% заболеваний диагностируются на начальных стадиях, когда лечение наиболее эффективно», — пояснила она.
Вместе с тем значительно улучшены результаты при лечении инфаркта миокарда: все пациенты доставляются в центр на чрескожное коронарное вмешательство в пределах рекомендованных 120 минут. Время прибытия скорой помощи также сокращено — 98,1% вызовов обслуживаются в течение 40 минут.
В Управлении отметили и положительные изменения в показателях младенческой смертности. Так, смертность от врожденных пороков развития снизилась вдвое — с 14 до 8 случаев. Кроме того, в текущем году не зарегистрировано ни одного случая смертности от инфекционных причин.