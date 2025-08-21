Ричмонд
В каком городе Казахстана самая высокая продолжительность жизни

В Астане продолжительность жизни сегодня на 3,5 года выше планового уровня по стране и на 2 года опережает целевой показатель, установленный на 2029 год, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Такую информацию опубликовали на официальном сайте акимата Астаны, ссылаясь на данные заместителя руководителя Управления здравоохранения города Айнуры Тулеуовой. Она сообщила, что особенно заметны в столице успехи в борьбе с туберкулезом.

«Заболеваемость снизилась на 21,5%, а смертность — на 6,5%. В лечении инсультов госпитальная летальность сократилась на 8%, а смертность на дому в течение месяца после выписки — на 32%. В онкологической помощи растет доля раннего выявления: уже 34,6% заболеваний диагностируются на начальных стадиях, когда лечение наиболее эффективно», — пояснила она.

Вместе с тем значительно улучшены результаты при лечении инфаркта миокарда: все пациенты доставляются в центр на чрескожное коронарное вмешательство в пределах рекомендованных 120 минут. Время прибытия скорой помощи также сокращено — 98,1% вызовов обслуживаются в течение 40 минут.

В Управлении отметили и положительные изменения в показателях младенческой смертности. Так, смертность от врожденных пороков развития снизилась вдвое — с 14 до 8 случаев. Кроме того, в текущем году не зарегистрировано ни одного случая смертности от инфекционных причин.