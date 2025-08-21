Жители Иркутской области смогут увидеть над Землёй «Черную луну» 22 августа

22 августа жители Иркутской области смогут наблюдать на небе «Чёрную луну» — редкое астрономическое явление, когда в один месяц случается два новолуния. Это событие не связано с апокалиптическими или мистическими пророчествами, а является рядовым астрономическим явлением, пишет ИА IrkutskMedia.
По информации ТАСС, феномен «Черной луны» связан с характером движения Земли и Луны по их орбитам. Старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко пояснила, что новолуние случается, когда Луна оказывается между Землёй и Солнцем, из-за чего сторона, обращённая к нашей планете, оказывается в тени и не видна невооружённым глазом. Новолуние, которое произойдёт 23 августа, относится к сезонному явлению так называемых чёрных лун, это третье из четырёх похожих событий, происходящих в рамках одного астрономического сезона. Такое новолуние возникает в период между летним солнцестоянием и осенним равноденствием.
Феномен, когда в одном месяце случается два новолуния, происходит примерно раз в 33 месяца. По словам Евгении Кравченко, в следующий раз похожее событие произойдет в декабре 2028 года.
