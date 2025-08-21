Россиянам напомнили, кто сможет выполнять работу врачей с 1 сентября

С 1 сентября в России вводится новый порядок допуска среднего медицинского персонала к врачебной практике. При дефиците кадров или временном отсутствии врачей фельдшеры и акушерки получат право выполнять функции терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Об этом РИА Новости сообщила член профильного думского комитета по охране здоровья Тамара Фролова.