Россиянам напомнили, кто сможет выполнять работу врачей с 1 сентября

Депутат Фролова: обязанности врачей смогут выполнять фельдшеры с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября в России вводится новый порядок допуска среднего медицинского персонала к врачебной практике. При дефиците кадров или временном отсутствии врачей фельдшеры и акушерки получат право выполнять функции терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Об этом РИА Новости сообщила член профильного думского комитета по охране здоровья Тамара Фролова.

«С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава России, утверждающий порядок возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушерку», — пояснила депутат.

Депутат уточнила, что расширенные полномочия среднего медицинского персонала будут действовать исключительно в сфере первичной медико-санитарной помощи и при оказании экстренной медицинской помощи.

Фролова также объяснила, что нововведение является вынужденным решением, обусловленным острым дефицитом врачей, особенно в отдаленных районах, что негативно сказывается на доступности и качестве медицинского обслуживания населения.

Накануне в Госдуме предложили дать учителям право не отвечать в родительских чатах в нерабочее время.