Россиянам напомнили, кто сможет выполнять работу врачей с 1 сентября

С 1 сентября в России вводится новый порядок допуска среднего медицинского персонала к врачебной практике. При дефиците кадров или временном отсутствии врачей фельдшеры и акушерки получат право выполнять функции терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Об этом РИА Новости сообщила член профильного думского комитета по охране здоровья Тамара Фролова.
«С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава России, утверждающий порядок возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушерку», — пояснила депутат.
Депутат уточнила, что расширенные полномочия среднего медицинского персонала будут действовать исключительно в сфере первичной медико-санитарной помощи и при оказании экстренной медицинской помощи.
Фролова также объяснила, что нововведение является вынужденным решением, обусловленным острым дефицитом врачей, особенно в отдаленных районах, что негативно сказывается на доступности и качестве медицинского обслуживания населения.
Накануне в Госдуме предложили дать учителям право не отвечать в родительских чатах в нерабочее время.