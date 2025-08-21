Алехин: у ВСУ заканчиваются ресурсы для диверсий в приграничье

«Раньше до курского прорыва они часто это делали на всех участках. Чуть ли не каждую неделю у меня проходила информация о том, что ДРГ пытались прорваться. Но сейчас после курской ситуации это делать становится все сложнее и сложнее, потому что граница в том направлении усилена личным составом. Особенно в последнее время, потому что все дыры закрыты. Сейчас происходит то, что мы видим, больше нету. Я не знаю, сколько попыток пресекаются по границе, то есть узнали и не дали перейти. Но то, что именно по прорыву через линию границы, когда уже в тыловых районах пресекли и уничтожили, мне кажется, уже несколько месяцев про такое не слышали. Я даже от друзей, которые там работают, такого не слышал, чтобы вглубь зашли. Наверное, последний раз такое было чуть ли не в прошлом году», — сказал собеседник издания.