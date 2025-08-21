Алехин: у ВСУ заканчиваются ресурсы для диверсий в приграничье

Прорывы украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничные районы России, как было с уничтоженной ДРГ в Брянской области, стали очень редким случаем. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал военный волонтер Роман Алехин.
«Раньше до курского прорыва они часто это делали на всех участках. Чуть ли не каждую неделю у меня проходила информация о том, что ДРГ пытались прорваться. Но сейчас после курской ситуации это делать становится все сложнее и сложнее, потому что граница в том направлении усилена личным составом. Особенно в последнее время, потому что все дыры закрыты. Сейчас происходит то, что мы видим, больше нету. Я не знаю, сколько попыток пресекаются по границе, то есть узнали и не дали перейти. Но то, что именно по прорыву через линию границы, когда уже в тыловых районах пресекли и уничтожили, мне кажется, уже несколько месяцев про такое не слышали. Я даже от друзей, которые там работают, такого не слышал, чтобы вглубь зашли. Наверное, последний раз такое было чуть ли не в прошлом году», — сказал собеседник издания.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказывал aif.ru, что разбитая в Брянской области украинская ДРГ была полностью оснащена амуницией и вооружением НАТО. Также он говорил, что попытка прорыва боевиков была демонстрацией Киева для США.
По словам Алехина, уничтоженная украинская ДРГ в Брянской области могла планировать атаку на аэродромы.
До этого в Центре общественных связей ФСБ России сообщали о ликвидации в Брянской области диверсионной группы из кадровых сотрудников украинской Службы специальных операций. Отмечалось, что трое диверсантов были ликвидированы и трое задержаны.
Командир диверсионно-разведывательной группы признался, что это именно его группа подорвала железнодорожный переезд в Белгородской области в сентябре 2024 года.