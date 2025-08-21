Синоптик Ильин предупредил о наступающем сезоне дождей

«Практически каждый день на неделе будут идти дожди. Циклональный характер погоды, прохождение вторичных холодных атмосферных фронтов будут приводить к кратковременным дождям. Наиболее сильные дожди прошли в ночь на 21 августа. Вечером в пятницу дожди местами могут пройти», — отметил специалист.