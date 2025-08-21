Синоптик Ильин предупредил о наступающем сезоне дождей

В Москве и области с 20 августа начался сезон дождей, температура воздуха к концу недели заметно опустится, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Практически каждый день на неделе будут идти дожди. Циклональный характер погоды, прохождение вторичных холодных атмосферных фронтов будут приводить к кратковременным дождям. Наиболее сильные дожди прошли в ночь на 21 августа. Вечером в пятницу дожди местами могут пройти», — отметил специалист.
По словам синоптика, в пятницу ожидается выпадение 3−5 мм осадков. К концу недели температура воздуха опустится до +14…17 градусов днем и до +6…11 ночью.
Ранее Ильин сообщил, что начало сентября ожидается теплее климатической нормы.
По словам синоптика, в начале сентября столбик термометра будет подниматься выше +20 градусов.